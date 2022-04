Un renard agressif provoque l'émoi au Capitole américain avant d'être capturé

(Belga) Après quelques heures de recherche, l'éphémère ennemi public numéro un de la police du Capitole américain a été attrapé: un renard agressif qui attaquait les passants en plein centre de la capitale fédérale Washington.

"ALERTE: capturé", a tweeté la police du Capitole mardi après-midi avec des photos du goupil, fin museau blanc et roux, enfermé dans une cage après avoir été attrapé dans les espaces verts de la colline du Congrès. Plusieurs personnes avaient été "attaquées ou mordues" par un renard à proximité du temple de la démocratie américaine, selon des signalements transmis à la police du Capitole. "Ce matin, (la police du Capitole) a reçu un appel à propos d'un renard qui s'approchait du personnel" travaillant sur la colline du Congrès, où se trouvent le Sénat et la Chambre des représentants. "Ce renard pourrait avoir une tanière" dans les espaces verts qui entourent les différents bâtiments du Capitole, poursuivait la police. "Les renards sont des animaux sauvages qui sont très protecteurs de leur tanière et de leur territoire. Merci de ne pas les approcher", demandait la police du Capitole. La présence de renards à Washington et dans les villes américaines n'est pas inhabituelle, mais ils évitent généralement les humains, selon les autorités environnementales locales. (Belga)