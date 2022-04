Météo - Le temps garde ses faux airs d'automne

(Belga) Après une matinée nuageuse mais sèche, une zone de pluie et d'averses abordera le littoral, ce mercredi en milieu de journée, et progressera vers le centre du pays en cours d'après-midi, prévoit l'IRM. Dans le sud-est du pays, le temps restera pratiquement sec jusqu'en soirée.

Les maxima seront compris entre 8°C en Hautes-Fagnes et localement 13°C en plaine. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort, et à la côte fort, avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Ce soir, la zone de pluie et d'averses s'évacuera par le sud-est. Les minima varieront de 5°C en Hautes-Fagnes à 9°C en plaine, sous un vent de sud-ouest toujours assez fort dans l'intérieur des terres et fort à la côte. Des rafales de 70 km/h resteront possibles. La journée de jeudi sera marquée par une perturbation active qui traversera lentement la Belgique et sera le siège d'une ondulation. Résultat: d'abondantes précipitations sont attendues, vraisemblablement sur le nord du pays même s'il y a encore une incertitude quant aux zones concernées par les pluies les plus importantes. Le temps se rafraîchira durant le week-end et de nouvelles gelées nocturnes sont à craindre durant la nuit de samedi à dimanche. Il faudra attendre lundi pour vraisemblablement retrouver une météo plus douce et plus lumineuse. (Belga)