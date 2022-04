Prévisions météo: le temps garde ses faux airs d'automne

Après une matinée nuageuse mais sèche, une zone de pluie et d'averses abordera le littoral, ce mercredi en milieu de journée, et progressera vers le centre du pays en cours d'après-midi, prévoit l'IRM. Dans le sud-est du pays, le temps restera pratiquement sec jusqu'en soirée.



Les maxima seront compris entre 8°C en Hautes-Fagnes et localement 13°C en plaine. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort, et à la côte fort, avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Ce soir, la zone de pluie et d'averses s'évacuera par le sud-est. Les minima varieront de 5°C en Hautes-Fagnes à 9°C en plaine, sous un vent de sud-ouest toujours assez fort dans l'intérieur des terres et fort à la côte. Des rafales de 70 km/h resteront possibles.

Demain jeudi, une active perturbation traversera lentement notre pays et sera le siège d'une ondulation. Elle conduira à d’abondantes précipitations, vraisemblablement sur le nord du pays même s'il y a encore une incertitude quant aux zones concernées par les pluies les plus importantes. Le ciel sera généralement très nuageux mais, en fin de journée, quelques éclaircies pourraient se développer sur le nord-ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés, sous un vent assez fort ou, par endroits, même fort, de secteur ouest à sud-ouest. Des rafales jusqu'à 70 ou 80 km/h seront possibles.

Vendredi, le ciel restera très nuageux à couvert et une nouvelle zone de pluie active traversera notre territoire, les cumuls les plus importants sont attendus principalement sur le sud du pays. En Ardenne, les précipitations adopteront un caractère hivernal en cours d'après-midi. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré d'abord d'ouest à sud-ouest, puis de secteur nord dans le courant de l'après-midi.

Samedi, le temps sera d'abord légèrement variable avec quelques averses, à caractère hivernal en Ardenne. Il fera frais avec des maxima de 2 degrés en Hautes-Fagnes à 8 degrés dans le centre. L'après-midi, le temps deviendra graduellement plus calme et plus sec, avec davantage de soleil à partir de l'ouest. Le vent sera généralement modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à nord-ouest.

Durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel se dégagera et le vent faiblira. Cela conduira à une chute des températures et à des gelées en beaucoup d'endroits dimanche matin. Durant la journée, le temps restera sec avec alternance de larges éclaircies et de quelques champs nuageux. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 7 à 13 degrés.

Lundi, le temps sera doux et assez ensoleillé avec des maxima pouvant atteindre des valeurs comprises entre 14 et 20 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur sud. Des champs de nuages élevés et moyens plus denses pourraient atteindre l'ouest du territoire en fin de journée.

Mardi, une perturbation devrait s'approcher de l'ouest de notre pays, mais le temps restera probablement encore sec durant toute la journée. Le soleil sera toutefois graduellement masqué par des nuages d'altitude. Il fera encore doux avec des maxima de 14 à 19 ou 20 degrés.