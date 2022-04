Des chocolats Kinder contaminés à la salmonelle: en France, le fils d’Elodie a risqué une hospitalisation

Cinq produits chocolatés Kinder de la marque Ferrero ont rappelés en raison d'un lien potentiel avec des cas de salmonelle dans plusieurs pays européens. Ces chocolats ont été fabriqués dans l'usine d'Arlon. En France, une vingtaine de cas d’infections sont avérées. Chez nous plusieurs cas sont étudiés.

Un millier de personnes ont interpellé hier l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire après le rappel de plusieurs chocolats Kinder. Preuve qu'effectivement beaucoup de Belges avaient déjà ces oeufs Kinder dans leurs placards. Et de nombreuses personnes nous contactent aussi via le bouton orange Alertez-nous pour nous poser leurs questions.

Ferrero Belgique n'a pas encore communiqué

Pendant ce temps, l'un des responsables reste bien silencieux. Nous avons tenté de contacter Ferrero Belgique à plusieurs reprises sans succès. Le réceptionniste prend nos coordonnées, mais rien ne s'en suit: pas d'interview, pas de communiqué de presse officiel. Pourtant, l'AFSCA a demandé explicitement à Ferrero de prendre ses responsabilités et de gérer sa communication.

Ses selles, c’était du liquide comme de l’eau

En France, par contre, l'entreprise a réagi dans un communiqué. Chez nos voisins, les lots rappelés proviennent tous de l'usine d'Arlon.

Une vingtaine de cas de salmonellose ont été déclarés. Parmi eux, la fille de Samira. "Elle se plaignait le soir d’avoir mal au ventre. On lui a dit que cela aillait se calmer, que cela passera demain. Sauf que dans la nuit, elle est venue se coucher auprès de nous et elle était brûlante. Et elle a couru aux toilettes. Ses selles, c’était du liquide comme de l’eau", a expliqué la mère. Des symptômes qui ont duré quelques jours.

Toujours en France, le fils d'Elodie, lui, a carrément risqué une hospitalisation. "Si jamais, il doit être hospitalisé pour un œuf Kinder, franchement il y a de quoi être en colère. On leur donne des choses pensant leur faire plaisir parce qu’ils sont contents et au final, on est en train de les rendre malades", a réagi la maman.

Une vingtaine des cas étudiés chez nous

Chez nous, pas de cas confirmés en lien avec les œufs en chocolat. Mais une vingtaine de cas sont étudiés pour l'instant. En Europe, cela fait 125 cas de salmonellose en tout.