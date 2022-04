Massacre de Boutcha: Ecolo veut interdire les importations de diamants russes en Belgique

Le député Ecolo, Guillaume Defossé, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, il est revenu sur les nouvelles sanctions que pourraient prendre l’Europe à l’égard de la Russie et défend l’arrêt de l’importation des diamants russes en Belgique.

Après la récente découverte de nombreux cadavres à Boutcha près de la capitale ukrainienne, l'Union européenne promet de nouvelles sanctions "cette semaine" contre la Russie. La Commission européenne a proposé que les Vingt-Sept cessent leurs achats de charbon russe, qui représentent 45% des importations de l'UE, et qu'ils ferment leurs ports aux bateaux opérés par des Russes.

Concernant les diamants, le parti Ecolo-Groen a demandé l'arrêt des importations en Belgique de diamants bruts provenant d'entreprises russes liées au régime de Vladimir Poutine, conformément à ce qu’avait suggéré la semaine dernière le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant la Chambre.

Anvers est une place forte pour la taille et l'affinement des diamants bruts et ces entreprises russes y ont écoulé leurs produits pour un chiffre d'affaires estimé en 2021 à 1,8 milliard de dollars, selon les écologistes. "Cet argent sert aussi à financer la guerre de Poutine et je pense qu’il est temps d’interdire ce commerce, de faire un blocage là-dessus", estime le député. Et c’est la position que défendra son parti en Conseil des ministres restreint.

"L’idéal, ce serait un cadre européen sur l’importation du diamant. Si jamais on est en dehors de ce cadre européen, il faudra qu’on évalue si la Belgique peut toute seule imposer ces sanctions". Guillaume Defossé ajoute : "Je sais que ce n’est pas facile et qu’il y a des intérêts économiques évidents".