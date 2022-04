"J'ai consommé un légume retiré par l'AFSCA": que faire?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Aujourd'hui, Justine Pons répond d’abord à la question de Valérie qui est d'actualité. On vous parle en effet de certains chocolats Kinder retirés de la vente. Et bien Valérie, elle, a consommé un légume qui a aussi été retiré des rayons en grandes surfaces. Il présentait des traces d’insecticide. Depuis, elle a mal au ventre. Que faire dans ce cas et qui contacter ?

Réponse dans la vidéo ci-dessous :