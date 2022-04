Bpost veut déployer au niveau national le projet de retour des colis via facteur

(Belga) L'entreprise postale bpost prévoit de déployer à l'échelle nationale cette année encore le projet pilote dans le cadre duquel les citoyens peuvent retourner des colis via leur facteur, a indiqué mercredi à Belga la porte-parole de bpost, Veerle Van Mierlo. Le projet pilote est actuellement en cours dans un certain nombre de communes, où il a été bien accueilli.

"Il se déroule comme prévu et les gens sont enthousiastes", selon Veerle Van Mierlo. Le projet pilote, qui devait initialement durer jusqu'au 15 avril, a donc été prolongé. Cette prolongation devrait permettre une analyse plus approfondie des raisons pour lesquelles les colis sont remis via le facteur. "L'intention est ensuite de déployer le projet au niveau national cette année. Cela se fera au plus tôt à partir du troisième trimestre", conclut la porte-parole de bpost. Bpost a annoncé en février le lancement de ce projet pilote dans certaines communes des trois régions du pays. Remettre un paquet n'est possible que si le facteur doit déjà être chez le client pour un colis. Il n'est pas non plus possible de déposer un colis en boîte aux lettres. (Belga)