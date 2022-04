Bourse de Bruxelles - Les annonces de la FED plombent la tendance

(Belga) Avec Wall Street en nette baisse à l'ouverture après les annonces de la FED, le BEL 20 et ses voisins européens devaient s'enfoncer et perdre jusqu'à plus de deux pour-cent, un rebond final ramenant la perte de notre indice de référence à 1,92%.

Le BEL 20 terminait à 4.161,14 points avec 16 de ses éléments dans le rouge, emmenés par Umicore (37,92) et D'Ieteren (151,80) qui plongeaient de 6,88 et 5,66% devant Aperam (36,32), négative de 5,42%. KBC (62,06) et Ageas (45,56) abandonnaient 1,77 et 0,07%, AB InBev (54,77) reculant de 1,97% alors que Colruyt (38,95) et Proximus (16,74) étaient en hausse de 2,07 et 1,15%. Galapagos (64,16) restait positive de 1,20% tandis que arGEN-X (294,70) chutait de 2,29% en compagnie de Solvay (85,54) et UCB (110,35) qui abandonnaient 3,41 et 0,85%. WDP (40,16) se dépréciait de 2,57% tandis que Aedifica (116,10) était positive de 1,13%, GBL (92,30) et Sofina (327,20) abandonnant 2,62 et 1,74%. Melexis (77,70) et Van de Velde (38,00) reculaient de 4,4 et 4,5%, Econocom (3,59) et Deceuninck (2,61) de 3,3%, Bpost (5,69) et Unifiedpost (6,43) de 2,6 et 6,1%, Shurgard (56,70) et CFE (123,40) de 2,1%. Bone Therapeutics (0,43) rebondissait enfin de 13,6% en compagnie de Nyxoah (18,20) qui gagnait 2,3% alors que Mithra (11,96) et IBA (16,16) abandonnaient 3,1%, Biocartis (2,22) cédant 3,5%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0907 USD, contre 1,0919 dans la matinée et 1,0937 la veille. L'once d'or cédait 3,75 dollars à 1.928,55 dollars et le lingot se négociait autour de 56.850 euros, en progrès de 50 euros. (Belga)