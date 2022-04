Invasion de l'Ukraine - Des soldats ukrainiens formés aux Etats-Unis au maniement de drones tueurs

(Belga) Un petit groupe de soldats ukrainiens qui se trouvaient aux Etats-Unis avant l'invasion russe de l'Ukraine sont formés au maniement des drones tueurs Switchblade que Washington fournit à Kiev, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone.

"Un petit nombre d'Ukrainiens se trouvaient déjà ici aux Etats-Unis (...) et nous avons saisi l'occasion de les former pendant quelques jours, tout particulièrement aux drones Switchblade, dont l'armée ukrainienne n'est pas familière", a précisé ce haut responsable ayant requis l'anonymat. "C'est un petit nombre, moins d'une douzaine", a-t-il ajouté. "Ils devraient rentrer en Ukraine prochainement." Le responsable du Pentagone était questionné sur des propos tenus la veille lors d'une audition au Congrès par le ministre de la Défense, Lloyd Austin, qui avait indiqué que les Etats-Unis formaient hors de l'Ukraine les soldats ukrainiens au maniement des armes qu'ils leur fournissent. "Certains sont formés ici, aux Etats-Unis", avait ajouté le chef d'état-major, le général Mark Milley, sans plus de précision. Sur le terrain, l'ensemble des forces russes qui avaient été déployées dans la région de Kiev ont quitté l'Ukraine, a par ailleurs précisé mercredi le haut responsable américain. "Nous estimons qu'ils se sont complètement retirés de Kiev et de Tcherniguiv", a-t-il dit. Les bombardements russes se sont intensifiés sur le sud et l'est, où la Russie a annoncé qu'elle avait l'intention de focaliser ses efforts, mais "nous n'avons pas constaté d'afflux tangible de forces ou de ressources dans le Donbass", a-t-il noté. (Belga)