Guerre en Ukraine: les deux filles de Poutine pourraient être sanctionnées par l'Union Européenne

Les deux filles de Vladimir Poutine figurent sur une nouvelle liste noire de sanctions de l'UE examinées par les représentants des Vingt-Sept, qui comprend plus de 200 noms dont ceux d'hommes d'affaires russes, selon un document consulté par l'AFP.



Cet élargissement des sanctions proposé par la Commission européenne, qui prévoit en outre un arrêt des achats de charbon russe et la fermeture des ports aux bateaux russes, fait suite à la découverte de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha, au nord-ouest de Kiev, après le retrait des forces russes.



Vladimir Poutine a dénoncé mercredi "une provocation grossière et cynique" de Kiev. Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, âgées d'une trentaine d'années, sont issues du mariage de Vladimir Poutine avec Lioudmila Poutina dont le président russe a annoncé le divorce en 2013.



L'aînée, Maria Vorontosa, est sanctionnée pour son rôle dans Nomenko, une importante société de projets d'investissement dans le secteur de la santé qui procure "des sources substantielles de revenus" au gouvernement russe, selon le document.



Sa soeur, Katerina Tikhonova, dirige un fonds de soutien aux jeunes scientifiques russes, fondé par des compagnies dont les dirigeants "sont des membres du cercle d'oligarques proches" de Poutine, selon la même source.

Interdiction d'entrée dans l'UE et gel des avoirs



Cette nouvelle liste comprend au total 217 individus et 18 entités. Des oligarques ou hommes d'affaires comme Oleg Deripaska, Boris et Igor Rotenberg, German Gref, le patron de la première banque russe Sberbank, y figurent également, en raison de leur soutien à des actions "qui menacent l'intégrité territoriale" de l'Ukraine, souligne le document de la Commission. S'y ajoutent de nombreux responsables politiques, dont des ministres, des républiques séparatistes pro-russes de Lougansk et de Donetsk.



Les personnes et entités qui figurent sur la liste noire européenne sont sanctionnées par une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel de leurs avoirs.



Cette liste, créée en 2014 après l'annexion de la Crimée, contenait jusqu'à présent les noms de 877 personnes et 62 entités.



Vladimir Poutine est lui-même sanctionné d'un gel de ses avoirs depuis le déclenchement de l'offensive russe fin février. Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont discuté mercredi de ce cinquième train de sanctions et doivent à nouveau se réunir jeudi en vue d'un accord, selon des diplomates européens.



Les sanctions entreront ensuite en vigueur après publication au journal officiel de l'UE.