Invasion de l'Ukraine - Ukraine: 4 civils tués dans le bombardement d'un centre de distribution d'aide dans l'Est

(Belga) Quatre civils ont été tués et quatre blessés dans le bombardement par les forces russes mercredi d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Vougledar, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko.

"Dans la matinée, l'ennemi a cyniquement tiré sur les civils de Vougledar venus recevoir de l'aide humanitaire. Le bombardement a fait quatre morts et quatre blessés", a déclaré M. Kirilenko sur Facebook. Quelques heures plus tôt, sur la messagerie Telegram, le gouverneur avait écrit que la frappe "à l'aide de roquettes" avait eu lieu "pendant la distribution d'aide humanitaire". Il avait publié des photos montrant des corps inertes gisant près d'un bâtiment dont les fenêtres avaient été soufflées. Vougledar, une ville de 15.000 habitants, se trouve à 50 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, un centre industriel d'un million d'habitants aux mains depuis 2014 des séparatistes prorusses. Dans la même région, la localité d'Otcheretyn a été touchée mercredi à deux reprises par des tirs dans lesquels "une personne a été tuée, tandis qu'au moins six maisons, un jardin d'enfants et un local non résidentiel ont été endommagés", a encore dit M. Kirilenko sur Facebook. L'armée russe concentre depuis quelques jours ses efforts sur l'est de l'Ukraine, désormais cible prioritaire du Kremlin. (Belga)