Championnats du monde dames division III - Large succès de la Belgique face à la Bulgarie

L'équipe de Belgique féminine de hockey sur glace a remporté son deuxième match dans le championnat du monde division III, mercredi à Sofia. Les Belges ont battue l'équipe locale 8-0.

Lotte de Guchtenaere a inscrit trois buts. Anke Steeno, Femke Bosmans, Cato Boon, Renée De Wolf et Audrey de Terwangne ont trouvé aussi le chemin des filets adverses. La Belgique avait débuté la compétition par une défaite 2-3 face à la Lituanie, lundi. Jeudi, les Belges (IIHF 39), retrouvent la Lituanie (IIHF 36) avant de jouer à nouveau contre la Bulgarie (IIHF 32) samedi. Six pays devaient disputer ce championnat. L'Ukraine (IIHF 40) a renoncé en raison de la guerre. Hongkong (IIHF 30) et la Roumanie (IIHF 37) ont invoqué des mesures de restriction en raison de la crise sanitaire pour ne pas se déplacer dans la capitale bulgare. Par conséquent, les trois pays restants s'affrontent à deux reprises.