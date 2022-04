Trophée Princesse Sofia - Emma Plasschaert recule à la 13e place après la 3e journée

(Belga) Mauvaise journée mercredi pour Emma Plasschaert au 51e Trophée Princesse Sofia, manche de la Coupe du monde des séries olympiques de voile organisée à Palma de Majorque. La championne du monde et N.1 mondiale dans la catégorie ILCA 6 (Laser Radial) ne s'est classée que 25e et a été disqualifiée (46e) lors des deux régates du jour. L'Ostendaise a reculé du 8e au 13e rang et compte 44 points (après le retrait de son moins bon résultat) après six régates.

La Canadienne Sarah Douglas, disqualifiée et 2e mercredi, reste largement en tête avec 7 points devant la Grecque Vasileia Karachaliou (21) et la Danoise Anna Munch (22). Il faut descendre au 62e rang pour trouver trace d'Eline Verstraelen qui a encore perdu 8 places après avoir terminé 29e et 32e. En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont conservé la 4e place. Elles ont encore gagné une régate (la 5e après avoir gagné la 1re mardi) et fini 11e de la 4e Elle ont 17 points et sont à 5 unités de la 3e place des Allemandes Sophie Steinlein et Maris Thusgaard Olsen. William De Smet est le premier Belge en ILCA 7 (Laser). Seizième et 24e mercredi il est 21e (+9) au général (54 pts). Wannes Van Laer est resté 28e (63 pts) après ses 22e et 40es places. Thomas Broucke continue à reculer en iQFOIL où il pointe au 23e rang (-2). En revanche, le duo Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers a bondi de dix places et occupe la 27e rang après 19e et surtout 3e places en 49er. Arthur De Jonghe/Jan Heuninck n'avaient pas pris le départ mardi. Mercredi, ils se sont classés 16e et 25e et pointent à la 71e place au général.