Egypte: la Cour européenne de justice lève le gel des avoirs de la famille Moubarak

(Belga) La Cour européenne de justice a rendu mercredi un arrêt en faveur de la famille de l'ancien dictateur égyptien Hosni Moubarak, confirmant la levée du gel de ses avoirs.

Instaurées par l'Union européenne après le soulèvement populaire qui avait mené en 2011 à la chute du régime Moubarak, les sanctions consistaient en un gel des avoirs de l'ex-président, sa femme Suzanne, leurs fils Alaa et Gamal ainsi que les épouses de ceux-ci Heidi Rasekh et Khadiga al-Gammal. En outre, il était interdit aux ressortissants des Etats membres de l'UE et aux entités juridiques constituées dans l'UE de mettre des fonds à la disposition de ces personnes, que ce soit directement ou indirectement. L'UE avait annoncé en mars 2021 la suppression de ces sanctions, imposées pour aider les autorités égyptiennes à récupérer les fonds publics détournés. L'arrêt rendu mercredi par la Cour européenne de Justice permet à la famille de l'ex-dictateur d'accéder de nouveau aux fonds gelés, à condition que le Conseil de l'UE ne conteste pas cette décision. Hosni Moubarak, poussé à la démission après une révolte populaire en 2011, est décédé le 25 février 2020. Il avait gouverné l'Egypte d'une main de fer pendant trois décennies. (Belga)