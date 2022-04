Top Division Women - Playoffs - Les favorites ont gagné la première manche en déplacement

(Belga) Castors Braine (N.1) n'a laissé aucune chance au Spirou Charleroi (N.8) mercredi soir dans la première manche du premier tour des playoffs de Top Division Women, le championnat de Belgique de basket féminin. Le premier tour se joue au meilleur des trois manches. Les Brainoises se sont imposées 42-98 (repos 23-47).

Malines (N.2) n'a pas laissé plus de chance à Waregem (N.7). Les Kangoeroes sont venues s'imposer en Flandre 45-107 (mi-temps 19-52). Les championnes en titre de Namur (N.3) ont également gagné la première manche en déplacement à Courtrai (N.6) 78-101 (mi-temps 31-48). Comme prévu le match le plus serré opposait les têtes de série N.5, Phantoms Boom, et N.4 Liège Panthers. Les Liégeoises ont émergé 74-75 grâce à deux lancers francs réussis par Emmeline Leblon à 22 secondes de la fin du match. Au repos les Anversoises menaient 39-36. Les deuxièmes manches se joueront vendredi soir (20h30) sur le terrain des visiteuses de mercredi. Les troisièmes manches éventuelles sont prévues dimanche toujours dans la salle des équipes les mieux classées à l'issue de la saison régulière. (Belga)