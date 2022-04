France: la famille d'Yvan Colonna, mort après avoir été agressé en prison, attaque l'Etat en justice

Alors que la situation reste tendue en Corse, la famille d'Yvan Colonna, le militant indépendantiste condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, a engagé une action en justice contre l'Etat mercredi pour son agression mortelle par un co-détenu dans la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône).



Les parents, l'épouse, le frère, la soeur et les deux enfants d'Yvan Colonna "considèrent que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de son décès", a expliqué Me Patrice Spinosi, l'un des avocats de la famille, dans un communiqué à l'AFP annonçant cette plainte devant le tribunal administratif de Marseille.



Cette action fait suite au refus du garde des Sceaux "de faire droit à leur demande préalable de réparation des préjudices subis", indiquent les plaignants dans leur requête, que l'AFP a pu consulter.



"Les différents éléments d'enquête rapportés par la presse et les auditions des parlementaires n'ont fait qu'entretenir le soupçon selon lequel l'agression dont a été victime Yvan Colonna est en lien direct avec une série de dysfonctionnements administratifs", écrit l'avocat.



Or "l'Etat est tenu d'indemniser les ayants droit d'un prisonnier décédé du fait des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue", observe Me Spinosi, qui a précisé à l'AFP réclamer 200.000 euros de dommages et intérêts pour les ayants droit d'Yvan Colonna et 100.000 euros pour chaque membre de sa famille.



Pour l'avocat, il apparaît d'ores et déjà évident que de nombreuses fautes ont été commises: "Yvan Colonna a été laissé seul, sans surveillance, près d'une dizaine de minutes avec son agresseur, sans qu'aucun surveillant n'intervienne malgré des appels à l'aide répétés", il y avait une "insuffisance du nombre de surveillants pour contrôler les activités des détenus" et une "inefficacité" de la vidéosurveillance, dont "aucune caméra ne diffusait en direct les images de l'agression".



Selon l'avocat, le tribunal administratif de Marseille devrait se prononcer "d'ici la fin de l'année".



Yvan Colonna, 61 ans, avait été très grièvement blessé le 2 mars par un codétenu radicalisé, Franck Elong Abé, un Camerounais de 36 ans présenté comme un "jihadiste", qui s'était acharné sur lui dans la salle de sport de la prison.



Le berger de Cargèse, condamné par trois fois à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, abattu de plusieurs balles dans la tête en 1998 à Ajaccio, est décédé le 21 mars à l'hôpital de Marseille où il avait été transféré et où il est resté en permanence dans le coma.



Une quarantaine d'enquêtes



Cette agression avait provoqué une explosion de colère en Corse, avec des manifestations depuis plus d'un mois qui se sont presque systématiquement achevées dans la violence. Dans l'attente d'un retour au calme, le gouvernement a annoncé lundi le report de la première réunion prévue vendredi dans le cadre de négociations sur l'avenir institutionnel de l'île.



Cette décision n'a pas pour autant calmé les esprits en Corse. Après des heurts lundi soir à Bastia, des affrontements ont à nouveau eu lieu mercredi soir, toujours dans la ville préfecture de Haute-Corse, avec une cinquantaine d'émeutiers cagoulés qui ont successivement jeté des cocktails molotov sur la préfecture, la Banque de France et le commissariat, brûlant au passage un drapeau français.



Les forces de l'ordre ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement. Selon les pompiers de Haute-Corse, un manifestant de 18 ans a été gravement blessé au mollet, mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Au total, une quarantaine d'enquêtes ont été ouvertes par les parquets d'Ajaccio et de Bastia depuis le début de ces violences.



"Les violences commises, les insultes proférées" dimanche à Ajaccio sont "venues compromettre l'ouverture du dialogue", ont "amèrement" regretté mercredi dans un communiqué commun les principaux acteurs économiques de l'île, en espérant que "dès les prochaines semaines, un nouveau rendez-vous sera programmé".



"Notre porte reste évidemment ouverte, tout comme notre détermination au travail en commun, nous y sommes résolus dès lors que le calme sera revenu", a indiqué, quant à lui, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.



Mercredi soir, la réaction à ces violences et au report des discussions de la part du président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, se faisait toujours attendre.