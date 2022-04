Ferrero procède au rappel de ses produits en Australie et en Suisse

(Belga) Après de nombreux pays européens, dont la Belgique, le fabricant de chocolat Ferrero a procédé au rappel de nombreux produits Kinder en Australie et en Suisse en raison de leur probable contamination par des salmonelles, ont annoncé jeudi l'Agence australienne de sécurité alimentaire (FSANZ) et RecallSwiss, qui regroupe les rappels de produits en Suisse.

Les produits concernés ont été fabriqués en Belgique, dans l'usine d'Arlon. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont ouvert une enquête. Jusqu'à présent, 105 cas de salmonellose ont été reliés aux produits Ferrero dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. La plupart des cas concernent des enfants de moins de 10 ans.