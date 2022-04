Pluie et nuages à l'horizon

(Belga) Le rideau de pluie, ayant atteint notre territoire par l'ouest ce jeudi matin, poursuivra sa progression vers l'est avant de quitter notre pays en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. A l'arrière, le ciel sera changeant, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux parfois accompagnés d'averses.

Les maxima se situeront autour de 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 degrés ailleurs. Quant au vent, il continuera de souffler fort, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 90 km/h à l'intérieur des terres et 95 km/h au littoral. Ce soir et cette nuit, le ciel sera souvent couvert, escorté d'averses locales qui prendront un caractère hivernal sur le relief. Les minima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 5 degrés au littoral. Le vent faiblira progressivement jusqu'à l'aube. Vendredi, la pluie se mêlera aux nuages et parfois même à la neige fondante en Ardenne. Les températures assez fraîches oscilleront entre 4 et 8 degrés, sous un vent faible à modéré. Samedi, le temps sera variable et des averses éclateront sur la plupart des régions. Les maxima ne dépasseront pas 10 degrés.