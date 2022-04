Bruxelles: une vingtaine d'interventions pour les pompiers en raison des rafales

En raison des vents forts qui ont soufflé sur la capitale, les secours ont effectué, durant la journée de jeudi, 21 interventions et sont venus en aide à deux personnes légèrement blessées, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw vers 17h30. Il y avait alors encore six autres interventions en cours.



Une plaque d'une fresque murale est tombée sur une personne en rue, quai au Bois de construction. Une autre a fait une chute après avoir été poussée par le vent. Les pompiers ont dû intervenir pour cinq arbres déracinés et pour 15 objets divers emportés par les rafales, notamment des tuiles et des plaques de zinc. En fin d'après-midi, ils ont enlevé un arbre qui était tombé sur une voiture chaussée de Waterloo à Uccle.