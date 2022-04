Invasion de Ukraine - Marioupol: les autorités pro-russes annoncent "environ 5.000" civils tués

(Belga) Le "nouveau maire" proclamé par les forces pro-russes à Marioupol a annoncé jeudi qu'"environ 5.000 personnes" étaient mortes parmi la population civile de cette ville ukrainienne, assiégée depuis des semaines par l'armée russe et ses alliés séparatistes.

"Environ 60 à 70% du parc de logements a été détruit ou partiellement détruit", a ajouté, cité par l'agence de presse étatique russe Tass, Konstantin Ivachtchenko, nommé à la tête de la ville mercredi par Denis Pouchiline, dirigeant des séparatistes de Donetsk. Il a également estimé que 250.000 personnes avaient quitté la ville mais qu'au moins autant, voire 300.000 restaient sur place. Ces citations sont des extraits d'une interview dont Tass a annoncé la publication vendredi. Les autorités ukrainiennes avaient avancé des estimations "prudentes" de 5.000 morts, tout en indiquant qu'il pourrait y avoir "des dizaines de milliers de victimes civiles" et que la ville est détruite "à 90%". L'armée russe et ses alliés séparatistes assiègent Marioupol depuis des semaines et font face à une résistance ukrainienne acharnée. La situation humanitaire y est catastrophique, selon les deux camps, et la ville largement en ruine. (Belga)