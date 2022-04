La représentation de l'UE à Kiev rouvre ses portes

(Belga) Six semaines après le début de la nouvelle invasion russe en Ukraine, la représentation de l'Union européenne dans la capitale de l'Ukraine rouvre ses portes, a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans le train qui l'emmène à Kiev aux côtés de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Le bâtiment diplomatique avait été évacué au lendemain du 24 février, les équipes travaillant depuis lors depuis Rzeszow (sud de la Pologne). Leurs travaux reprennent désormais à Kiev, en équipe réduite. Le retour à Kiev de l'ambassadeur Matti Maasikas, lui aussi à bord du train, montre que "l'Ukraine existe, qu'il y a là une capitale, un gouvernement et des représentants d'autres pays", a commenté M. Borrell, en affirmant que le pays était toujours sous contrôle ukrainien. Le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a également annoncé 7,5 millions d'euros pour enquêter sur les crimes de guerre commis à Boutcha et ailleurs dans le pays. Le chef de la diplomatie européenne a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, ce qui porterait à 1,5 milliard d'euros l'aide de l'UE fournie à l'Ukraine pour du matériel militaire. Il s'est dit confiant dans un feu vert des États membres.