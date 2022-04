Moscou dit avoir distribué 12.000 passeports russes aux réfugiés d'Ukraine

(Belga) La Russie affirme avoir délivré environ 12.000 passeports russes à des réfugiés ukrainiens. Au total, plus de 18.000 personnes originaires d'Ukraine et des régions de l'est de l'Ukraine, Donetsk et Lougansk, ont demandé la citoyenneté russe, a déclaré vendredi Oleg Kadochnikov du ministère russe de l'Intérieur, selon l'agence de presse officielle Tass. Les chiffres datent du 30 mars.

La Russie reconnaît Donetsk et Lougansk comme des États indépendants. Les autorités pro-Moscou ont commencé à en évacuer des personnes dès le 18 février. La raison invoquée était le danger croissant d'une attaque de l'armée ukrainienne. M. Kadochnikov a déclaré que jusqu'au 30 mars, environ 500.000 personnes sont arrivées en Russie. Environ 100.000 d'entre elles seraient des enfants. Quelque 25.000 personnes, dont 10.500 enfants, vivent dans 800 abris d'urgence et ont reçu 10.000 roubles (environ 115 euros) d'aide, a-t-il dit. Kiev accuse Moscou de déporter des civils vers la Russie. Le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, a déclaré fin mars que près de 30.000 personnes avaient été emmenées de force en Russie depuis la seule ville portuaire assiégée du sud-est de l'Ukraine. Selon l'Ukraine, ces personnes étaient dispersées dans toute la Russie.