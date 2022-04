Toulouse: un homme interpellé pour avoir placé un engin explosif dans la cathédrale

L'homme soupçonné d'avoir placé vendredi matin un engin explosif artisanal dans la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse (sud-ouest de la France) a été interpellé en début d'après-midi par la police, a-t-on appris auprès du procureur. "La personne suspectée d'avoir déposé le colis a été interpellée et placée en garde à vue, il va être entendu. Il était connu des services de police", a dit à l'AFP le procureur de la République de Toulouse.

La cathédrale Saint-Etienne de Toulouse a été évacuée vendredi matin en pleine messe, après qu'un homme a déposé un colis contenant un engin explosif artisanal a priori sans dispositif de mise à feu, a-t-on appris de sources concordantes.

En pleine messe

Le secteur a été bouclé par la police toute la matinée tandis que des démineurs ont été dépêchés sur les lieux, a constaté l'AFP. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait signalé vers 9h30 sur Twitter une "opération de police dans le centre-ville de Toulouse" en demandant d'éviter le secteur, a ajouté moins de 45 minutes plus tard que l'opération était "terminée. Aucune victime".

Le colis s'apparentait "à un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu", a-t-il précisé en fin de matinée lors d'une déclaration à la chaîne Cnews. Il a ajouté que les faits étaient survenus à 8h30: "L'individu a déposé un colis durant la messe (...) aucune revendication n'a été proférée".

Je n'ai réalisé qu'après que ça pourrait être un attentat

Après l'incident, le sacristain, bousculé en tentant d'intercepter l'homme, a demandé aux fidèles d'évacuer la cathédrale, qui jouxte la préfecture, et a alerté la police. "Un homme est entré avec un colis sous le bras. Je l'ai pris pour un livreur. Il a traversé la nef et a déposé le colis devant les marches de l'autel. Il m'a bousculé, il a dit quelque chose et il est parti", a déclaré le sacristain Aurélien Dreux à un correspondant de l'AFP.

L'homme a déposé "un paquet blanc qui faisait entre 20 et 25 cm de large", a ajouté pour sa part l'abbé Jean-Jacques Rouchi qui célébrait la messe ce vendredi matin. "Je n'ai réalisé qu'après que ça pourrait être un attentat. Il n'y avait que 40 personnes, c'était un jour de semaine", a-t-il précisé.