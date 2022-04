Produits Kinder contaminés: "Ca ne me donne plus envie d'acheter les produits"

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a annoncé vendredi rappeler la totalité des produits Kinder fabriqués à Arlon et retirer à ce site son autorisation de production, en raison d'une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines. Conséquences pour les grandes surfaces qui n'avaient pas encore retiré tous les produits Kinder, elles ont dû s'adapter. Dès l'annonce de l'Afsca, le personnel s'est affairé dans les rayons pour tout enlever.

Direction Evere, à Bruxelles. Michaël Vandenborne est gérant d'un supermarché. A l'arrière de son magasin, c'est là où il stocke tous les produits Kinder. Ils ont été retirés une premières fois des rayons cette semaine, puis remis pour être à nouveau retirés ce vendredi. "On a décidé de tout retirer pour jouer la sécurité et être tranquille là-dessus."

Les produits retirés constituent un gros trou dans les rayons mais aussi dans la caisse. Michaël espère être dédommagé rapidement par Ferrero. "Normalement, ils vont venir tout vérifier, tout recompter pour avoir des dédommagements de leur part."

Inquiétude

Dans le magasin de Michaël, plusieurs consommateurs sont déjà venus rapporter des produits Kinder. Certains ont tout simplement décider de les jeter : " J'ai jeté. Je n'ai pas voulu être remboursée, rien du tout", confie une cliente au micro du RTL INFO 19 heures. Le rappel de produits de ce vendredi inquiète. L'image de Ferrero se détériore de plus en plus. "Pour moi, c'est dangereux. Ca ne me donne plus envie d'acheter les produits chez Kinder", lâche une dame à la caisse. Une autre poursuit: "C'est inquiétant. C'est quand même une grosse firme avec des grosses chaînes."

Dès ce samedi 9 avril, il sera impossible en théorie de retrouver ces produits dans les supermarchés. Toutes les enseignes ont déjà commencé à les retirer des magasins. Impossible de savoir ce qu'il adviendra des stocks.