La BD va investir plusieurs lieux à Liège

La première édition du festival LaBD se déroulera les 23 et 24 avril prochains au sein de différents lieux à Liège. L'événement fera la part belle aux jeunes auteurs, dessinateurs, éditeurs et autres artistes, a indiqué la Province de Liège vendredi.

Le festival LaBD s'adresse aux professionnels et amateurs du 9e art mais aussi au grand public. Ce festival est né de rencontres ayant rassemblé, avant les deux années de pandémie, des libraires indépendants liégeois spécialisés en BD, des représentants des écoles d'arts liégeoises, des bibliothèques. "Un double constat est à l'origine du projet. D'une part, le manque criant d'un festival qui permette aux jeunes créateurs de présenter leur travail et de se lancer dans la vie professionnelle. D'autre part, il n'existait pas à ce jour de festival qui mette à l'honneur la richesse de la création actuelle en BD, dont les ramifications dans les domaines connexes des nouveaux médias (Internet, numérique, jeux vidéo, logiciels informatiques?) engendrent un décloisonnement, source de grande créativité", précise la Province. Le festival s'établira dans plusieurs lieux liégeois à vocation artistique et culturelle: le Hangar B9 (Saint-Luc), le Cercle Royal des Beaux-Arts (académie), l'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc et des librairies. Une cinquantaine d'auteurs, collectifs et éditeurs y sont annoncés. Au-delà des stands, sont aussi au programme des séances de dédicaces, des ateliers et démonstrations (sérigraphie, risographie, BD pour enfants, tampons, Visual Novel, laboratoire chimérique, art digital?), une exposition sur la BD numérique, un coin lecture et tables rondes.