Invasion de l'Ukraine - EuroChem autorisée à redémarrer partiellement la production

(Belga) L'entreprise d'engrais EuroChem a annoncé qu'elle pouvait reprendre partiellement sa production à Anvers. Dans le même temps, la société, qui s'est retrouvée en difficulté en raison des sanctions contre la Russie, demande une protection temporaire contre ses créanciers. Cela a été annoncé vendredi au conseil d'entreprise, a indiqué EuroChem dans un communiqué de presse.

Le gouvernement fédéral a accordé l'autorisation de redémarrer partiellement les installations à Anvers. Ainsi, la production d'engrais simples peut reprendre et la vente d'engrais que l'usine d'Anvers a encore en stock est à nouveau possible. Les revenus d'EuroChem doivent être utilisés pour les "paiements essentiels", tels que les salaires. Il n'y aura pas de chômage temporaire. Dans l'intervalle, les avoirs de la société sur les comptes internationaux restent bloqués. Par conséquent, une protection temporaire contre les créanciers a été demandée. "C'est maintenant la priorité absolue d'EuroChem de procéder au redémarrage partiel en toute sécurité", a-t-il été précisé. EuroChem a connu des difficultés en raison des sanctions prises à l'encontre de l'oligarque russe Andrey Melnichenko. La société a communiqué le mois dernier que M. Melnichenko avait démissionné de son poste de dirigeant et de "principal bénéficiaire". Le CEO Vladimir Rashevskiy a également démissionné. Le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem confirme qu'une "exception" a été accordée à EuroChem, sans donner plus de détails sur le dossier et sur ce qui a conduit à cette décision. "Nous confirmons qu'une exception a été accordée sur la base de leur dossier soumis à l'administration." (Belga)