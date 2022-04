L'Afsca rappelle différents produits contenant de la citronnelle

(Belga) L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) procède vendredi au rappel de différents produits de la marque Verstegen, à la suite d'une notification RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) concernant la présence possible de salmonelle dans différentes épices contenant de la citronnelle.

L'Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Il s'agit d'épices Gemalen Citroengras, Java blend voor Nasi/Bami met gember en citroengras, Mix Saté, Mix Nasi/Bami goreng de la marque Verstegen vendus jusqu'au 7 avril. Ces produits ont été vendus via les magasins Jumbo et Albert Heijn. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec le point de contact de l'Afsca pour les consommateurs: 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be. Albert Heijn a par ailleurs également rappelé la viande de plateau "gourmetschotel", vendue elle jusqu'au 8 avril, contenant elle aussi de la citronnelle possiblement contaminée. (Belga)