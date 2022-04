Invasion de l'Ukraine - Washington rejette définitivement un transfert d'avions de combat polonais

(Belga) Les États-Unis ont définitivement rejeté la proposition de la Pologne de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine, a annoncé mercredi le Pentagone.

Après un échange mercredi entre le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, et son homologue polonais, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a affirmé lors d'une conférence de presse que Washington ne "soutenait pas le transfert d'avions de combat supplémentaires à l'armée de l'air ukrainienne à l'heure actuelle". "Nous jugeons que l'ajout d'appareils à l'inventaire ukrainien n'est pas susceptible de changer de manière importante l'efficacité de l'armée de l'air ukrainienne vis-à-vis des capacités russes" dans les airs, a-t-il ajouté. En outre, "les services de renseignement estiment que le transfert (d'avions) Mig-29 à l'Ukraine pourrait être perçu comme une surenchère (au conflit) et pourrait entraîner une réaction russe importante qui augmenterait la perspective d'une escalade militaire avec l'Otan", a déclaré John Kirby. Mardi, Varsovie avait affirmé être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis". Cette annonce surprise avait provoqué un imbroglio diplomatique avec Washington, qui a rejeté l'offre, estimant qu'elle pourrait être la source de "sérieuses préoccupations" pour l'Otan. Mercredi, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a jugé qu'il s'agissait d'"un scénario très indésirable et potentiellement dangereux" (Belga)