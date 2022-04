Coupe du monde de mountainbike - Ferrand-Prévot et Hatherly s'imposent au Brésil en ouverture, de Froidmont meilleur Belge

(Belga) Le Sud-Africain Alan Hatherly et la Française Pauline Ferrand-Prévot ont remporté la première manche de la Coupe du monde de mountainbike shorttrack, vendredi à Petropolis, au Brésil. Pierre de Froidmont a terminé 14e et meilleur Belge.

Pour la première fois, la Coupe du monde de mountainbike shorttrack dispose de son propre classement. Cette version est plus courte que le mountainbike olympique. Elle dure moins longtemps (une vingtaine de minutes) et moins de coureurs sont au départ d'un parcours raccourci, avec un maximum de 40 engagés. Chez les messieurs, le local Henrique Avancini a illuminé la course mais c'est finalement l'ancien champion du monde espoirs Alan Hatherly qui s'est imposé à la faveur d'un dernier effort sur l'ultime bosse. Il a devancé le Suisse Thomas Litscher et le Français Maxime Marotte. Outre Pierre de Froidmont, 14e à 18 secondes du vainqueur, Jens Schuermans a dû lui se contenter de la 31e place. Chez les dames, Pauline Ferrand-Prévot a réalisé un très bon dernier tour pour s'imposer devant l'Autrichienne Laura Stigger et la Britannique Evie Richards. La jeune Emeline Detilleux, seule Belge au départ, a pris la 35e place. Les courses classiques de mountainbike se tiendront dimanche à Petropolis. Le champion olympique Tom Pidcock ainsi que le Néerlandais Mathieu van der Poel ne seront pas de la partie. Ils figureront au départ de l'Amstel Gold Race. (Belga)