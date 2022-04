DIRECT - Guerre en Ukraine: l'attaque de la gare de Kramatorsk a fait au moins 50 morts, les filles de Poutine sanctionnées par l'Union européenne

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

DIRECT RTL INFO

6h52 - Trois quarts des réfugiés ukrainiens ne demandent pas d'hébergement en Belgique

Sur les 30.807 réfugiés ukrainiens officiellement enregistrés en Belgique, seuls 7.101 ont demandé une place d'accueil au bureau d'enregistrement installé au Heysel, ressort-il des chiffres de l'Office des Etrangers, relayés samedi par le journal De Tijd.



Plus de trois quarts d'entre eux séjournent donc dans notre pays sans bénéficier d'aucune aide gouvernementale. Il convient toutefois de noter qu'environ 12.000 Ukrainiens enregistrés sont des mineurs d'âge et accompagnent donc un parent, un proche ou un membre de la famille. Cela signifie que des milliers d'Ukrainiens adultes se débrouillent seuls. Certains d'entre eux sont hébergés par un réseau de plus de 5.000 Ukrainiens, qui se trouvaient déjà dans notre pays avant la guerre. Les autres sont hébergés par des bénévoles ou se sont organisés par leurs propres moyens.

Le fait que des milliers d'Ukrainiens ne sollicitent pas de place d'accueil vient compliquer le travail, déjà difficile, des autorités, car il faut alors attendre qu'ils s'enregistrent dans le registre des étrangers de l'administration communale où ils séjournent pour avoir une trace de leur arrivée en Belgique. Leur inscription est aussi le point de départ de toute assistance sociale, de leur intégration ainsi que de leur accompagnement professionnel.

4h04 - Zelensky demande "une réponse mondiale ferme" après le massacre de Kramatorsk

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé "une réponse mondiale ferme" après le bombardement meurtrier d'une gare dans l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, où des civils étaient rassemblés pour fuir la région par crainte d'une offensive russe, un massacre qui a suscité une vive indignation occidentale.



"C'est un autre crime de guerre de la Russie pour lequel chacun parmi ceux impliqués sera tenu responsable", a dit M. Zelensky dans un message vidéo, évoquant la frappe de missile qui a tué vendredi 52 personnes, dont 5 enfants, selon un dernier bilan des autortés locales. "Les puissances mondiales ont déjà condamné l'attaque de la Russie contre Kramatorsk. Nous attendons une réponse ferme mondiale à ce crime de guerre", a-t-il poursuivi.



Le président américain Joe Biden a dénoncé une "horrible atrocité" commise par Moscou, et la diplomatie française un "crime contre l'humanité". Moscou a démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, avant de dénoncer une "provocation" ukrainienne.

22h14 - La Banque centrale russe réautorise la vente des devises étrangères à partir du 18 avril

La Banque centrale de Russie a annoncé vendredi réautoriser à partir du 18 avril la vente des devises étrangères, suspendue début mars dans le pays frappé par des sanctions occidentales sans précédent en raison du conflit en Ukraine.

Les banques russes "pourront de nouveau vendre des devises en liquide aux citoyens à partir du 18 avril 2022", a indiqué la Banque centrale dans un communiqué, tout en précisant que seules les devises reçues par les banques à partir du 9 avril pourront être vendues.

22h06 - Les deux filles de Poutine sanctionnées par l'Union européenne

Les Européens ont sanctionné vendredi les deux filles du président russe, Vladimir Poutine, désormais inscrites sur la liste noire de l'Union européenne (UE), avec plus de 200 autres personnes, dont plusieurs oligarques proches du président russe et des patrons de presse pro-Kremlin.



Déjà ciblées par Washington et Londres, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, nées respectivement en 1985 et 1986, sont les filles de Vladimir Poutine et de Lioudmila Poutina dont le président russe a annoncé avoir divorcé en 2013. Comme les 217 individus et les 18 entités ajoutés sur cette liste publiée au journal officiel de l'UE, elles sont frappées d'une interdiction d'entrée dans l'UE et leurs avoirs y sont gelés.

L'aînée, Maria Vorontsova, est visée pour son rôle dans Nomenko, une importante société de projets d'investissement dans le secteur de la santé qui procure "des sources substantielles de revenus" au gouvernement russe, précise le journal officiel. Sa sœur, Katerina Tikhonova, dirige un fonds de soutien aux jeunes scientifiques créé par des compagnies dont les dirigeants "sont des membres du cercle rapproché d'oligarques" du président russe, selon la même source. Cette cinquième salve de sanctions impose en outre des mesures économiques notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août et la fermeture des ports européens aux bateaux battant pavillon russe. Les achats de charbon par l'UE représentent un montant de huit milliards d'euros par an, une somme très inférieure aux achats de gaz et de pétrole. Elle a été décidée après la découverte de dizaines de cadavres de civils le weekend dernier à Boutcha, près de Kiev, après le retrait des forces russes. Les images ont suscité une onde de choc mondiale et des accusations de "crimes de guerre" contre Moscou.