Invasion de l'Ukraine - Trois quarts des réfugiés ukrainiens enregistrés ne demandent pas d'hébergement

(Belga) Sur les 30.807 réfugiés ukrainiens officiellement enregistrés en Belgique, seuls 7.101 ont demandé une place d'accueil au bureau d'enregistrement installé au Heysel, ressort-il des chiffres de l'Office des Etrangers, relayés samedi par le journal De Tijd.

Plus de trois quarts d'entre eux séjournent donc dans notre pays sans bénéficier d'aucune aide gouvernementale. Il convient toutefois de noter qu'environ 12.000 Ukrainiens enregistrés sont des mineurs d'âge et accompagnent donc un parent, un proche ou un membre de la famille. Cela signifie que des milliers d'Ukrainiens adultes se débrouillent seuls. Certains d'entre eux sont hébergés par un réseau de plus de 5.000 Ukrainiens, qui se trouvaient déjà dans notre pays avant la guerre. Les autres sont hébergés par des bénévoles ou se sont organisés par leurs propres moyens. Le fait que des milliers d'Ukrainiens ne sollicitent pas de place d'accueil vient compliquer le travail, déjà difficile, des autorités, car il faut alors attendre qu'ils s'enregistrent dans le registre des étrangers de l'administration communal où ils séjournent pour avoir une trace de leur arrivée en Belgique. Leur inscription est aussi le point de départ de toute assistance sociale, de leur intégration ainsi que de leur accompagnement professionnel. (Belga)