La demande pour des tickets InterRail a retrouvé son niveau d'avant la pandémie

La vente de pass InterRail, qui permet de voyager de manière illimitée à travers une trentaine de pays en Europe, a retrouvé son niveau d'avant la pandémie, a indiqué samedi la compagnie Eurail, qui propose ce billet de train, à l'agence de presse allemande DPA.

"Aujourd'hui, nous constatons que la demande au premier trimestre 2022 dépasse celle du premier trimestre 2019", a déclaré un porte-parole d'Eurail. "Au cours de la dernière décennie, le nombre de laissez-passer InterRail vendus n'a cessé d'augmenter, à l'exception des années 2020 et 2021, toutes deux marquées par la pandémie", a-t-il précisé. Né en 1972, le pass InterRail permet de se déplacer à travers une trentaine de pays en Europe pendant une période déterminée. S'adressant d'abord aux jeunes routards, il s'est progressivement ouvert aux autres catégories d'âge. De plus en plus de familles et de personnes âgées s'y intéressent d'ailleurs, affirme Eurail. Les pass InterRail sont destinés aux citoyens de l'Union européenne, tandis que les pass Eurail sont réservés aux résidents non-européens.