Prévisions météo: le mercure grimpera pour atteindre jusqu'à 21°C la semaine prochaine

La deuxième semaine des vacances de printemps (Pâques) sera marquée par un temps mi-figue, mi-raisin, avec tantôt de belles éclaircies, tantôt des champs nuageux donnant parfois lieu à des averses. Le mercure grimpera pour atteindre jusqu'à 21°C mercredi en Gaume, selon les prévisions samedi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).



Dimanche, la journée débutera sous le soleil. En fin de matinée et l'après-midi, la convection diurne favorisera l'apparition d'un ciel plus nuageux, mais le risque d'averses sera très réduit. Il fera encore assez frais avec des maxima de 5°C dans les Hautes Fagnes à 11 ou 12°C sur l'ouest et le centre du pays.

Lundi, le temps sera doux et plutôt ensoleillé. Quelques bancs nuageux de moyenne et de haute altitude viendront parfois voiler le ciel. Les maxima varieront entre 12 et 17°C.

La journée de mardi sera marquée par une grande douceur. Le ciel sera toujours bien lumineux mais le soleil sera fréquemment voilé par des bancs de nuages moyens et élevés. En fin de journée, l'instabilité sera un peu plus importante mais le temps devrait rester sec. Les maxima varieront entre 16 et 21°C avec un vent généralement modéré de sud à sud-est.

Mercredi, une zone de pluie peu active viendra se désagréger sur le pays. Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques pluies généralement peu importantes qui se propageront lentement sur le pays à partir de l'ouest. Les températures atteindront 14°C en bord de mer, 16 à 20 dans la plupart des régions et encore localement 21°C en Gaume.

Jeudi, la journée débutera dans la grisaille. La nébulosité deviendra ensuite plus variable avec un léger risque d'averse. Les maxima seront compris entre 13 et 19°C.

Vendredi, le temps restera assez nuageux avec un léger risque de pluie. Il fera plus frais avec des maxima de 10 à 15°C.