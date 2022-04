Emma Plasschaert termine huitième, Maenhaut et Geurts échouent au pied du podium

(Belga) Emma Plasschaert a terminé à la huitième place, dans la catégorie ILCA 6 (Laser Radial), le 51e Trophée Princesse Sofia, la manche de la Coupe du monde des séries olympiques de voile organisée à Palma de Majorque en Espagne, samedi. La championne du monde s'est classée cinquième de la course aux médailles.

Plasschaert occupait déjà la huitième place après dix régates. La course aux médailles, réservée aux dix premières du général et où les points sont doublés, ne lui a pas permis de remonter au classement. Elle termine avec un total de 96 points, derrière la Hongroise Maria Erdi (90), qui s'est adjugée la dernière régate. La Canadienne Sarah Douglas s'est imposée avec 28 points, devant la Britannique Hannah Snellgrove (59) et la Grecque Vasileia Karachaliou (62). Troisièmes après douze régates en 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont manqué de peu le podium. Le duo belge a fini quatrième de la course aux médailles, remportée par les Brésiliennes Martine Soffiatti Grael et Kahena Kunze devant les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi. Conséquence au classement, Maenhaut et Geurts reculent d'un rang et échouent en quatrième position avec 71 points, deux de moins que Germani/Bertuzzi. Soffiatti Grael et Kunze (61 points) sont deuxièmes, derrière les Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz (51 points) qui étaient déjà assurées de la victoire. (Belga)