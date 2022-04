La 7e édition du festival d'arts "The Crystal Ship" a débuté à Ostende

(Belga) La 7e édition du festival d'arts "The Crystal Ship" a débuté samedi matin dans les rues d'Ostende. La cité balnéaire accueille cette année 12 artistes de rue de renommée internationale.

Depuis le lancement du festival en 2016, ce sont des centaines de milliers de visiteurs qui ont découvert, en vélo ou à pied, les itinéraires de "The Crystal Ship" dans les rues d'Ostende. Les murs de la ville comptent à l'heure actuelle pas moins d'une septantaine de grandes fresques murales. Cette année, les visiteurs peuvent notamment découvrir des œuvres de l'artiste basque Iñigo Sesma, connu pour son style cinématographique, et de l'artiste lituanienne Egle Zvirblyte, dont les réalisations se veulent colorées et excentriques. D'autres artistes proviennent du Portugal, de Pologne, d'Argentine, du Brésil, des États-Unis et du Royaume-Uni et complètent une palette d'artistes internationale qui est l'une des marques de fabrique du festival ostendais. La seule artiste belge de cette 7e édition est la Liégeoise Adèle Renault, dont les fresques murales sont inspirées de la nature. (Belga)