Avertissement aux conditions glissantes au sud du sillon Sambre et Meuse

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement aux conditions glissantes pour la nuit prochaine, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.

Durant la nuit de samedi à dimanche, le gel s'installera dans l'est et également par endroits dans le centre du pays. Étant donné les récentes averses, des plaques de glace se formeront par endroits, met en garde l'IRM. Les températures devraient descendre cette nuit entre 0 et -3°C au sud du sillon Sambre et Meuse, voire encore plus bas dans certaines vallées de l'Ardenne. Dans le centre du pays, le mercure affichera 0°C. À la mer, les températures resteront positives (2 à 3°C). (Belga)