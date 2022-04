Boris Johnson à Kiev en train de rencontrer Zelensky

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé samedi une visite surprise à Kiev par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

"Le Premier ministre a effectué un voyage en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky en personne et montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien", a déclaré un porte-parole de Downing Street, en ajoutant que les discussions portent sur de nouvelles aides "militaires et financières". Quelques minutes plus tôt, un responsable du cabinet de M. Zelensky avait posté sur Facebook une photo montrant les deux dirigeants en train de discuter. "Le Royaume-Uni est le leader dans le soutien militaire de l'Ukraine, leader de la coalition antiguerre, leader des sanctions contre l'agresseur russe", a écrit Andriï Sybyga, chef adjoint de la présidence ukrainienne. Un peu plus tôt, le président Zelensky avait reçu à Kiev le chancelier autrichien Karl Nehammer qu'il a remercié pour sa visite à Kiev et à Boutcha, ville proche de la capitale ukrainienne qui est devenue un symbole des atrocités de l'invasion russe. Vendredi, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait effectué une visite à Kiev pour manifester son soutien à l'Ukraine. Accompagnée du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et du Premier ministre slovaque Edouard Heger, Ursula von der Leyen s'était rendue à Boutcha. Ils sont allés ensemble voir les fosses communes creusées pour y enterrer des dizaines de civils retrouvés morts. (Belga)