Hasselt bat le Fémina Visé et remporte la Coupe de Belgique de handball féminin

Initia Hasselt a remporté, devant son public du Sporthal Alverberg, la Coupe de Belgique de handball féminin à la faveur d'une victoire 35-31 contre le Fémina Visé.

C'est la treizième fois que le club limbourgeois remporte la compétition, la première depuis 2015. Après avoir écarté en demi-finales Saint-Trond, vainqueur des deux dernières éditions, disputées en 2018 et 2019, Hasselt a pris la mesure de Visé, en tête des playoffs du championnat après trois succès en autant de journées. Dans ce quatrième duel de la saison entre les deux clubs, après trois victoires de Visé, les deux équipes ont fait jeu égal dans le premier acte, terminé sur le score de 15-15. Hasselt a ensuite fait la différence à dix minutes du terme en prenant cinq longueurs d'avance, un retard que le Fémina Visé n'a pas pu combler. Sarina Leenen, pour sa première saison en tant que T1 limbourgeoise, n'était pas surprise du résultat. "Nous étions très bien préparées et notre plan tactique a parfaitement bien fonctionné", a-t-elle analysé. Les Visétoises sont passées à côté d'un quatorzième sacre en Coupe. Leur dernière victoire remonte à 2017. Elles tenteront de se consoler avec un 13e titre de championnes de Belgique. La finale messieurs, entre Bocholt et Tongres, débutera sur le coup de 20h au Sporthal Alverberg de Hasselt.