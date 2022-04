Invasion de l'Ukraine - Greenpeace tente de bloquer un pétrolier transportant du pétrole russe à Anvers

(Belga) Des militants de l'organisation écologiste Greenpeace ont décidé de mener une action samedi soir dans la zone portuaire d'Anvers contre un pétrolier censé transporter du pétrole russe. Greenpeace, qui cherche à empêcher le navire d'entrer dans le port, appelle à mettre fin à l'importation de combustibles fossiles et d'uranium russes en raison du conflit en Ukraine.

Samedi soir, des militants sont ainsi montés sur une écluse par laquelle le pétrolier devait passer et s'y sont enchaînés. Selon Greenpeace, 55 pétroliers russes sont arrivés en Belgique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le bateau visé par l'action des militants, le Seychelles Pioneer, était déjà passé à Anvers fin février et transporterait 33.000 tonnes de diesel. Greenpeace estime que les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie doivent cesser immédiatement. "Les prix élevés de l'énergie et des carburants que nous payons aujourd'hui enrichissent les entreprises de combustibles fossiles et alimentent le trésor de guerre de Poutine", estime Joeri Thijs, porte-parole de Greenpeace Belgique. Dans cette optique, l'organisation environnementale a listé une série de propositions prêtes à être mises en place pour réduire la dépendance belge au pétrole et au gaz. Celles-ci incluent une vitesse maximale de 100 km/h sur les autoroutes, des transports en commun moins chers, une température maximale de chauffage de 19°C dans les bâtiments publics et les écoles et moins d'éclairage dans les rues la nuit.