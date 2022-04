DIRECT - Guerre en Ukraine: la Belgique débloque 800 millions d'euros, l'Ukraine prête pour la "grande bataille" dans l'est

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

8h20 - L'Otan prête à déployer une force militaire à grande échelle pour défendre les frontières

Les commandants militaires de l'Otan élaborent des plans en vue de déployer une force militaire permanente de grande envergure sur le flanc oriental de l'Alliance, capable d'affronter une armée d'invasion, a déclaré ce dimanche le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, au journal britannique Sunday Telegraph. Selon lui, l'Alliance est "au cœur d'une transformation fondamentale" qui reflétera "les conséquences à long terme" des actions du président russe Vladimir Poutine.

6h51 - L'Allemagne redoute une importation du conflit ukrainien sur son territoire

De magasins russes barbouillés de peinture aux injures dans la rue, les agressions envers la communauté russe en Allemagne se multiplient depuis l'invasion de l'Ukraine, faisant redouter aux autorités une importation du conflit sur leur territoire. Pour s'y opposer, des manifestations sous forme de cortège de voitures "contre la russophobie" arborant des drapeaux russes s'organisent dans le pays, qui abrite la plus importante diaspora de l'Union européenne, créant la polémique pour leur manque de distanciation face à l'agression militaire russe. De nouveaux défilés de ce type sont prévus ce dimanche, notamment à Francfort et Hanovre.



6h32 - Plus de 6.000 demandes traitées par le centre d'appel dédié au conflit ukrainien en Belgique

En un mois, le centre d'appel dédié au conflit ukrainien a traité plus de 6.000 appels. Quant au nouveau site internet info-ukraine.be, il a déjà été visité 180.000 fois, indique le secrétaire d'État Sammy Mahdi dans De Zondag. Le centre d'appel et le site internet ont été mis en place début mars pour fournir des informations sur l'accueil, l'enregistrement et l'accompagnement des réfugiés ukrainiens. Le centre d'appel enregistre en moyenne 190 appels par jour. Dix personnes sont mobilisées pour répondre aux demandes.

6h30 - L'Ukraine prête pour la "grande bataille" dans l'est, les évacuations se poursuivent

L'Ukraine s'est dite prête à livrer une "grande bataille" dans l'est de son territoire, cible prioritaire de Moscou, où l'évacuation des civils se poursuit dans la crainte d'une offensive imminente. "L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass", région de l'est du pays, a affirmé le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. "Et quand ça arrivera, l'Ukraine aura une position plus forte dans les négociations, ce qui lui permettra de dicter certaines conditions", a-t-il ajouté.

1h20 - La Belgique débloque 800 millions pour soutenir l'Ukraine

La Belgique a débloqué 800 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine et ses réfugiés, a annoncé samedi soir sur Twitter le Premier ministre Alexander De Croo. "En ce moment-même, de nouveaux camions belges sont sur les routes pour porter une aide médicale et alimentaire à l'Ukraine. Nous poursuivrons nos efforts aussi longtemps que nécessaire", ajoute M. De Croo dans une vidéo postée sur le réseau social, où il déplore "l'inhumanité" des frappes russes qui détruisent maisons et hôpitaux, séparent les familles et condamnant les crimes de guerre et les viols perpétrés par les soldats russes.