Invasion de l'Ukraine - Boris Johnson célèbre les "gens de fer" après son voyage en Ukraine en train

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confié dans une vidéo diffusée dimanche, au lendemain de sa visite surprise à Kiev, avoir voyagé à bord d'un train depuis la Pologne pour se rendre dans la capitale ukrainienne, rendant hommage aux "gens de fer".

"Bonjour, je suis Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, je voyage à bord d'un train fantastique des chemins de fer ukrainiens depuis la Pologne vers Kiev", annonce-t-il dans la vidéo, où il apparaît debout à bord d'un train, vêtu d'une chemise blanche et un pull bleu marine. "On vous appelle ici 'les gens de fer'. C'est lié à votre métier, mais cela reflète votre mentalité, une vraie mentalité dont les Ukrainiens font preuve en résistant à l'affreuse agression russe", a-t-il poursuivi. Il a également présenté ses condoléances aux cheminots, victimes de la frappe d'un missile vendredi contre une gare à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, qui a fait au total 52 morts dont cinq enfants, qui se préparaient à fuir. Boris Johnson a effectué samedi un déplacement inattendu à Kiev au cours duquel il a promis de nouvelles armes à l'Ukraine. Cette visite n'avait pas été annoncée publiquement par les deux parties. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe qu'un responsable du G7 se rendait en Ukraine. (Belga)