Election présidentielle en France - Mélenchon en tête en Martinique et en Guadeloupe, Macron à Saint-Barth

(Belga) En Martinique et en Guadeloupe, où les résultats sont complets, Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) arriverait en tête du premier tour de l'élection présidentielle française, selon une source citée par la Libre.

En Martinique, il obtiendrait 56,16% des voix, largement devant Marine Le Pen (16,3%) et Emmanuel Macron (13,42%). En Guadeloupe, le leader de la France insoumise engrangerait également 56% des suffrages, là aussi devant Marine Le Pen (17,92%) et Emmanuel Macron (13,43%). Le taux de participation atteindrait 42,67% en Martinique et 44,76% en Guadeloupe, selon La Libre. Autre résultat complet dans les Antilles françaises: à Saint-Barth, c'est Emmanuel Macron qui dominerait ses adversaires, avec 23,8% des voix, talonné par Marine Le Pen (22,4%). Eric Zemmour complèterait le podium avec 17,7% des suffrages. Le taux de participation s'élèverait quant à lui à 51,34%. En métropole, le taux de participation à la mi-journée atteignait 25,5%. Les bureaux y resteront ouverts jusqu'à 19h00 et même jusqu'à 20h00 dans les grandes villes. (Belga)