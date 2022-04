Une femme poignardée dans le parc Duden à Forest après un vol de GSM

(Belga) Une femme a été poignardée d'un coup de couteau samedi soir dans le parc Duden à Forest, en région bruxelloise, après que son téléphone portable lui a été volé, a indiqué la zone de police de Bruxelles Midi confirmant une information de La Capitale. Le suspect est activement recherché par la police.

Les faits se sont déroulés samedi soir vers 20h00. La femme promenait son chien lorsqu'un inconnu l'a abordée pour lui demander son téléphone portable. L'homme a alors sorti un couteau et l'a poignardé dans le dos à hauteur de son poumon gauche. "Après avoir été poignardée, la femme s'est dirigée vers l'arrêt de bus le plus proche, où des passants se sont occupés d'elle", a expliqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles Midi, Sarah Frederickx. La femme a été emmenée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Le suspect a pris la fuite et est toujours activement recherché par la police. (Belga)