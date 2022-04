Des candidats battus appellent à voter contre l'extrême droite, Zemmour soutient Le Pen: voici les consignes de vote en France

La grande majorité de la classe politique a appelé dimanche à voter pour le président sortant Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, qui a de son côté reçu le soutien d'Eric Zemmour.



Ceux qui appellent à voter Macron



- La candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche depuis son QG de campagne les Français à voter le 24 avril "contre l'extrême droite de Marine Le Pen en (se) servant du bulletin de vote Emmanuel Macron".

- Le candidat du Parti communiste français Fabien Roussel a appelé à "battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin à notre disposition", demandant cependant au candidat Emmanuel Macron de "dire qu'il a entendu le message" envoyé par les Français.

- La candidate Les Républicains (ex-UMP) Valérie Pécresse a annoncé qu'elle voterait "en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait". Reconnaissant ne pas être "propriétaire des suffrages qui se sont portés sur son nom", elle a invité ses électeurs à peser les "conséquences potentiellement désastreuses" d'un choix différent du sien.



- Le candidat EELV (écologistes) Yannick Jadot a appelé à "faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron" face à Marine Le Pen au second tour. "Notre vote ne vaut pas caution" pour le président sortant, qui doit maintenant "créer les conditions du rassemblement pour faire échec à l'extrême droite", a-t-il ajouté.



- Le député Les Républicains Guillaume Larrivé (LR) a annoncé sur Twitter qu'il voterait pour Emmanuel Macron, qui "a l'expérience de l'Etat et des crises". "Donnons-lui la force de rassembler les Français. Construisons, avec lui, une nouvelle majorité pour faire réussir la France", a-t-il ajouté.



- Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé à la "mobilisation" pour le second tour. "C'est une deuxième campagne qui commence", a-t-il dit sur France 2.



Ceux qui excluent le vote Le Pen



- "Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen", a affirmé à trois reprises depuis son QG le candidat La France insoumise (LFI, extrême gauche) Jean-Luc Mélenchon, sans appeler à voter pour M. Macron.



- "Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite", a affirmé depuis son QG le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste Philippe Poutou, qui n'a pas non plus donné de consigne de vote pour M. Macron.



- Le député LFI Adrien Quatennens a confirmé sur France 2 que son parti organiserait comme en 2017 une "consultation" interne en vue du second tour. "Le vote d'extrême droite ne sera pas une option" dans cette consultation, a-t-il ajouté.



Ceux qui appellent à voter Le Pen



- Le porte-parole de Marine Le Pen, Louis Aliot, a appelé sur France 2 tous les électeurs français "qui ne veulent pas voir M. Macron dans un deuxième mandat" à "se rassembler" derrière la candidate RN, "pour avoir une belle surprise".



- Eric Zemmour, malgré ses "désaccords" avec Marine Le Pen, a appelé dès dimanche soir à voter pour elle. "Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen".



- La nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, ralliée à Eric Zemmour, a de son côté confirmé sur TF1 quelle voterait "personnellement" pour sa tante.



Ceux qui ne se prononcent pas



- Le député LR Eric Ciotti a refusé de donner une consigne de vote pour le second tour. "Je ne me reconnais pas dans (la) politique (d'Emmanuel Macron), je ne le soutiendrai pas", a affirmé M. Ciotti sur TF1.