Accident de bus à Schoten - L'autoroute E19 libérée, les files se résorbent

(Belga) L'autoroute E19 en direction de Bréda, aux Pays-Bas, a été entièrement libérée dimanche peu après 19h30 à la suite de l'accident mortel survenu à la mi-journée à Schoten en province d'Anvers, a indiqué le centre flamand du trafic. Les files se résorbent relativement vite.

L'autocar de la compagnie BlaBlaCar, immatriculé en France, a dévié de sa trajectoire pour une raison encore indéterminée avant de se coucher sur le flanc. L'accident a fait deux morts et 18 blessées, dont cinq grièvement. Le chauffeur du bus a été testé positif aux stupéfiants. Il a été interpellé pour être auditionné et son permis lui a été retiré pour deux semaines. "Bien que les contrôles de drogues ne soient pas légalement obligatoires pour que le chauffeur puisse démarrer le bus (contrairement à ce qui existe pour l'alcool), nous appliquons des procédures strictes pour sélectionner et contrôler nos partenaires de bus", affirme BlaBlacar, ajoutant avoir "lancé une enquête" sur "cette défaillance de sécurité". (Belga)