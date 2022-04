Météo - Un temps sec pour entamer la semaine

(Belga) Le soleil sera souvent voilé par des bancs de nuages moyens et élevés mais le temps restera sec ce lundi, selon les prévisions de l'IRM. Il fera nettement plus doux que les jours précédents avec des températures qui atteindront 12 ou 13 degrés en haute Ardenne, et 17 ou localement 18 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de sud-est.

Ce soir et la nuit prochaine, les bancs nuageux de moyenne et haute altitude resteront assez nombreux, et quelques gouttes seront possibles en fin de nuit dans la région côtière. Les minima varieront entre 3 et 9 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré d'est à sud-est. Des pointes de 40 à 50 km/h pourront se produire sur les hauteurs de l'Ardenne. (Belga)