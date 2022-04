DIRECT - Guerre en Ukraine: De Croo s'envole vers l'Europe orientale, Kiev se prépare à une offensive massive

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

8h50 - L'armée allemande se prépare à évacuer des civils ukrainiens blessés

L'armée allemande s'apprête à évacuer des blessés ukrainiens en direction de l'Allemagne, indique lundi l'agence de presse dpa. Un Airbus A310 de l'armée de l'air quittera ainsi l'aéroport militaire de Cologne-Wahn à destination de Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne afin de prendre en charge tant des enfants que des adultes qui seront ensuite transportés en Allemagne afin d'y être soignés. La ville de Rzeszow est située à environ 90 kilomètres de la frontière ukrainienne.

8h22 - Société Générale va se retirer de Russie

La banque française Société Générale, qui poursuivait ses activités en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, a annoncé lundi y mettre fin via la cession prévue de la totalité de sa participation dans Rosbank. Très impliquée en Russie, Société Générale était exposée à hauteur de 18,6 milliards d'euros, dont 15,4 milliards pour Rosbank.



5h02 - La guerre en Ukraine au cœur d'une mission de De Croo en Europe orientale

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'envolera lundi matin de l'aéroport de Melsbroek pour un déplacement de trois jours qui le mènera successivement en Slovaquie, Pologne, Roumanie et Moldavie. Au cœur de cette mission, se trouvent la guerre en Ukraine et ses conséquences politiques, militaires et humanitaires. Divers entretiens officiels sont prévus. Des visites de terrain auront également lieu, notamment dans le domaine humanitaire. L'un des objectifs de la mission est d'exprimer la solidarité de la Belgique avec les pays européens qui sont les premiers touchés par l'afflux massif de réfugiés.



4h30 - Le chancelier autrichien à Moscou

Le chancelier autrichien Karl Nehammer devient lundi le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, une "mission à risque".

4h - Des personnalités belges et Handicap International appellent à l'arrêt des bombardements

Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis le 24 février, faisant des milliers de victimes civiles, Handicap International relance sa campagne "Stop BombingCivilians" visant à sensibiliser le public et à appeler à l'arrêt des bombardements de civils. Plusieurs personnalités belges, dont la princesse Delphine, la chanteuse Axelle Red, ambassadrice de l'ONG depuis 2017, ou encore Miss Belgique 2022, Chayenne van Aarle, soutiennent l'initiative.

4h45 - Kiev se prépare à une offensive massive dans l'est

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait sa priorité de la conquête totale du Donbass, dans l'est, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses. "La semaine prochaine ne sera pas moins importante que celle-ci ni que les précédentes. Les troupes russes passeront à des opérations encore plus importantes dans l'est de notre Etat", a averti le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un communiqué dimanche soir. "La bataille pour le Donbass durera plusieurs jours, et pendant ces jours nos villes pourraient être complètement détruites", a prédit pour sa part sur Facebook Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk, dans le Donbass.





2h25 - Zelensky estime que la Russie ne peut pas admettre ses erreurs politiques

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la Russie ne peut pas admettre les erreurs qu'elle a commises dans sa politique liée à l'Ukraine au cours des années passées. "Ils ont peur d'admettre que durant des décennies, ils ont adopté de mauvaises postures et dépensé des ressources colossales pour soutenir des zéros qu'ils voulaient transformer en futurs héros de l'amitié russo-ukrainiennes", a déclaré M. Zelensky dans sa vidéo quotidienne dimanche soir.

0h36 - Plus de 1.200 corps au total découverts dans la région de Kiev

L'Ukraine a annoncé dimanche que plus de 1.200 corps avaient été découverts à ce jour dans la région de Kiev, lieu d'atrocités commises lors de l'occupation russe le mois dernier, alors que les bombardements continuaient sur le pays. Dans l'immédiat, les frappes aériennes et les bombardements ont continué sur l'Ukraine: dimanche, ils ont fait au moins deux morts à Kharkiv (est), deuxième ville du pays, et dans sa banlieue, a annoncé le gouverneur régional Oleg Sinegoubov.