Prévisions météo: temps sec et températures en hausse pour cette deuxième semaine des vacances de Pâques

Ce lundi, le soleil sera souvent voilé par des bancs de nuages moyens et élevés, mais le temps sera sec. Il fera nettement plus doux que les jours précédents avec des températures qui atteindront 12 ou 13 degrés en haute Ardenne, et 17 ou localement 18 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Ce soir et la nuit prochaine, les bancs nuageux de moyenne et haute altitude resteront assez nombreux, et quelques gouttes seront possibles en fin de nuit dans la région côtière. Les minima varieront entre 3 et 9 degrés.

Mardi, il fera encore plus doux avec des maxima de 16 ou 17 degrés en Ardenne à 20 ou 21 degrés en Flandre Le ciel sera assez ensoleillé avec de fréquents passages nuageux de moyenne et de haute altitude. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais quelques gouttes seront possibles en soirée sur l'ouest du pays. Mercredi, une perturbation peu active traversera notre pays d'ouest en est. La nébulosité sera abondante et quelques faibles pluies ou averses pourront se produire par endroits. Les maxima seront proches de 13 degrés à la mer, 19 degrés dans le centre du pays et 21 degrés en Campine. Jeudi, les nuages resteront prédominants avec possibilité de quelques averses dans l'intérieur du pays. Les maxima varieront entre 13 degrés en bord de mer et dans les Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine et en Gaume. Vendredi, le flux de nord à nord-est sera à l'origine d'un temps plus frais avec des maxima de 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 12 degrés dans le centre du pays et 14 degrés en Gaume. Le temps sera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera sec et les maxima compris entre 8 et 14 degrés. Dimanche, le temps devrait être ensoleillé et sec avec des maxima de 10 à 15 degrés.