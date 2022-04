Course à l'Elysée: que va faire Emmanuel Macron pour convaincre les électeurs d'ici le second tour?

Christophe Giltay, journaliste RTL INFO, a suivi cette soirée d'élection au quartier général du président sortant hier soir. Alors, que va faire Emmanuel Macron pendant les 15 jours qui viennent pour convaincre les électeurs ?

Christophe Giltay: "Il va bouger. Lors de la première partie de la campagne électorale, il a continué à faire beaucoup le président et on a l'impression que le candidat n'était pas très présent. Il y a eu un seul meeting, il y a eu effectivement quelques déplacements en province, mais pas beaucoup. Et c'est vrai qu'à cause de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron jouait beaucoup au président et un peu moins au candidat. Cette fois, il n'a pas le choix : il va falloir qu'il fasse le candidat. Il a déjà prévu plusieurs déplacements en province. Il y aura peut-être un nouveau meeting, et puis bien sûr le grand débat face à Marine Le Pen, qui devrait avoir lieu le 20 avril, soit à 4 jours du second tour.

Donc, pour simplifier et répondre à la question de manière un peu triviale : Emmanuel Macron va bosser. "

Peut-il encore compter sur le sursaut républicain pour faire barrage à l'extrême droite, comme il y a 5 ans ?

On en est plus là et il n'y a plus ce rejet contre la famille Le Pen, qui a rejeté le père en 2002 mais très très loin, et encore Marine Le Pen il y a 5 ans qui ne fait que 36%. Non, cette fois-ci, elle est considérée comme une candidate normale et le front républicain aura du mal à se reconstituer. On est presque dans un schéma classique, c'est-à-dire que chacun des deux camps va essayer de rassembler des électeurs qui ont soutenu d'autres candidats ou mobilisés des indécis ou des abstentionnistes. Voilà le travail auquel va devoir s'atteler Emmanuel Macron.