Ne pas tondre son jardin pendant 40 jours: le défi original lancé par la ville de Waremme à ses habitants (vidéo)

Le printemps revient et avec lui, l'envie de tondre nos pelouses. Une habitude qui rend peut-être le terrain plus esthétique, mais qui nuit à la biodiversité. C'est en effet dans nos herbes, parfois hautes, que les insectes construisent leur vie. "C'est aussi un lieu de ponte très important, les feuilles, les herbes. En supprimant ça, on casse le cycle de l'insecte qui n'a plus d'endroit pour pondre", nous confirme Lara De Backer, directrice de l'Insectarium Hexapoda.

Alors pourquoi ne pas laisser faire la nature et éviter de tondre nos pelouses ? Selon elle, conserver son jardin à l'état naturel est même d'une aide globale pour toute la vie animale. "Quand on a des insectes, on attire des oiseaux, des hérissons, des rongeurs. C'est vraiment la base de la pyramide alimentaire, donc si on empêche cette base, on aura plus le niveau supérieur", précise-t-elle. Des propos qui inspirent visiblement la ville de Waremme.

La commune a ainsi lancé un défi à ses habitants: ne pas tondre sa pelouse pendant 40 jours, pour observer les effets sur la biodiversité locale. Les habitants peuvent s'y inscrire et doivent respecter le règlement sur une pelouse d'au moins 3 mètres carrés. C'est un jury qui récompensera le vainqueur, sur base de photos et d'une analyse des impacts sur la biodiversité.